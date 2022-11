Agata Młynarska pokazała stare zdjęcie ze studia. Podsumowuje to, jak kiedyś wyglądała

"Kiedy patrzę na swoje dawne zdjęcia z pracy, widzę dziewczynę, która bardzo stara się być Ok. Zaakceptowana, lubiana, profesjonalna. Nie za wiele wówczas w naszej pracy miałyśmy możliwości stylizacyjnych, fryzjerskich, makijażowych. W większości były to ciuchy prywatne, kombinowane na ostatnią chwilę. Nikt aż tak nie myślał o trendach i byciu fashion. Było, co było" - napisała dziennikarka.