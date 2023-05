Nie dało się tego nie zauważyć. Widzowie skomentowali zachowanie Rubików

Rozmowę Mateusza Hładkiego ze znanym kompozytorem i jego małżonką wyemitowano w piątkowym wydaniu programu "Dzień Dobry TVN". Rubikowie ze szczegółami opowiadali o tym, jak wyglądały ich trwające ponad rok przygotowania do wyjazdu za wielką wodę i co skłoniło ich do tej odważnej decyzji, by porzucić dom pod Warszawą i przeprowadzić się na Florydę.