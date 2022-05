Skandal trwa w najlepsze. Rumunia ujawnia kłamstwo organizatorów

"Niestety przez to, że EBU zdecydowało się nam przedstawić swoje ustalenia dopiero po siedmiu dniach, jedyne, co mogliśmy zrobić, to poprosić jury o oficjalne wyjaśnienie 'post factum'. Biorąc to pod uwagę, i tak będziemy się bronić i współpracować z innymi oskarżonymi nadawcami, by ustalić, czy raportowane przez EBU nieprawidłowości były wynikiem celowego oszustwa" - podaje TVR.