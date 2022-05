Afera po finale Eurowizji. Ekspert mówi o zorganizowanej akcji

Bardzo ważna jest krytyczna ocena sytuacji i chłodne podejście do niej, zwłaszcza kiedy chodzi o coś, co potencjalnie może wywołać wielkie emocje. Trzeba wtedy spróbować nie dać się im ponieść, spojrzeć na wszystko w racjonalny sposób. Zadać sobie pytanie, czy to, co się dzieje, rzeczywiście jest oburzające, czy tylko komuś zależy, żeby tak to przedstawić. Inna fundamentalna sprawa, to oczywiście weryfikacja faktów, które wiążą się z daną sytuacją. Trzeba to robić za każdym razem.