Ekspert o aferze w Trójce: "Władza idzie na zniszczenie. Zmiana dyrektora to koło ratunkowe, które nic nie wniesie"

Po aferze z piosenką Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" radiowa Trójka zmieniła dyrektora - od teraz jest nim Kuba Strzyczkowski. Zdaniem medioznawcy zmiana ta jest "pracą straceńca, której nie wróży żadnego, znaczącego efektu".

Radiowa Trójka musiała w ostatnich dniach zmierzyć się z sytuacją kryzysową, jakiej jeszcze nie miała. Po unieważnieniu zwycięstwa piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" w Liście Przebojów Trójki internauci oskarżali stację o stosowanie cenzury, z redakcji zaczęli odchodzić dziennikarze i prezenterzy. Teraz radio ma nowego dyrektora - Tomasza Kowalczewskiego zastąpił Kuba Strzyczkowski.

Zdaniem prof. Maciej Mrozowskiego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS), medioznawcy, Trójka już mocno straciła wizerunkowo i będzie odwracać się od stacji starsze pokolenia słuchaczy.

- Pokolenie starsze, które przyzwyczaiło się do programu, już wie, że nie ma tego programu i ma nadzieję, że radia alternatywne, np. Radio Nowy Świat (otwierające się, założone przez byłych dziennikarzy Trójki - przyp. red.) przywróci trochę ducha i tego stylu. Być może młode pokolenie, 20-latków, być może 25-latków, którzy słuchają różnych audycji, a najczęściej jakichś tam podcastów, to oni nie mają swojego radia w zasadzie. Trójka była takim radiem, które miało bukiet kulturalnych ofert. Wyjęcie kilku elementów, a zwłaszcza tylu, sprawia, że mozaika runęła. Tego się nie odtworzy - stwierdził profesor w rozmowie z WP.

Według prof. Mrozowskiego piosenka Kazika nie będzie jednak przyczynkiem do rewolucji i gwałtownych zmian nastrojów politycznych. Przypomnijmy, że podczas rewolucji goździków w Portugalii w latach 70. XX w. ważną rolę odegrała puszczana w radiu piosenka "E depois do adeus" Paulo de Carvalho.

- Trójka nie była aż tak potężnym narzędziem wpływu społecznego i nie odgrywała tak istotnej roli. Pewna grupa inteligencji, która i tak jest przeciwko tej władzy, nie przejrzała na oczy i nie dostrzegła czegoś, czego przedtem nie widziała, tylko zniesmaczyła się do końca. Ta władza idzie na zniszczenie. Może jakaś część ludzi się dowie i powie: "A po co oni to niszczą, co im to przeszkadza?". Przy wyborach każdy procent się liczy. Sądzę, że to nie będzie silny czynnik - mówił.

Prof. Mrozowski ocenił też zmianę na stanowisku dyrektora Trójki. Wejście Strzyczkowskiego nazwał "kołem ratunkowym". - To ostatnie koło ratunkowe, jakie im zostało, bo pan Strzyczkowski był związany z radiem ponad 20 lat. To jest człowiek zespołu, którego już nie ma. Nie wiem, na jakiej zasadzie on się podjął tego - czy jakoś go specjalnie skomplementowano, czy obiecano mu coś. Ale on tych ludzi z powrotem nie przyciągnie, bo na to władze radia nie pozwolą w żadnym wypadku. To nie jest tak, że się nabór nowy zrobi, i przyjdą inteligenci, młodzi, ambitni i stworzą nowe, wspaniałe audycje. Nie wiem, czy to nie jest próba przeprofilowania radia, ale raczej to jest praca straceńca, której nie wróżę żadnego znaczącego efektu - powiedział.