Afera w "Top Model". Woliński się tłumaczy

"W pierwszym odcinku 12. edycji programu "Top Model" użył pan sformułowania: "Chcemy zobaczyć gotowy, piękny produkt". Słowo "produkt" jest tu kluczem. W mojej ocenie jest to uwłaczające uprzedmiotowienie pewnej grupy ludzi, do której także należę, na co zdecydowanie nie ma mojej zgody. Swoją wypowiedzią powiela pan bardzo złe stereotypy na temat pracy modela/modelki, z którymi od lat próbujemy walczyć i które często w przeszłości doprowadzały do wykorzystywania, wyśmiewania i umniejszania naszej pracy. My jesteśmy ludźmi, a nie produktami! Produktami są rzeczy, które reklamujemy, m.in. pana kolekcje" - napisał Modzelewski na Instagramie.