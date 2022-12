Afera w "Ślub od pierwszego wejrzenia. Australia". Drwiny Hayley zabolały Davida

David i Hayley to uczestnicy australijskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich małżeństwo jest idealnym przykładem na to, że przeciwieństwa nie zawsze się przyciągają. Zwłaszcza, jeśli chodzi o życiowe potrzeby i priorytety. Hayley wyśmiała bowiem zarobki męża, nie zważając na to, jak wielką krzywdę mu tym wyrządza.