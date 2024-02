Afera korupcyjna, niepłacone alimenty, Patryk Vega. Stanowski prześwietla partnera Caroline Derpienski

- W 2015 r. [Krzysztof Porowski - red.] otrzymał zadośćuczynienie za niesłuszny areszt, w którym spędził aż 2,5 roku w wysokości 300 tys. zł, a niespełna półtora roku temu kolejne około 3 mln 400 tys. zł. Z tym wyrokiem nie zgadza się ani Porowski, który twierdzi, że to za mało, ani prokuratura, która uważa, że to za dużo. Będziemy mieć więc dogrywkę, ale nie zmienia to faktu, że te pieniądze już są na koncie i można je trwonić na przykład na klapki Hermesa - wyznał dziennikarz.