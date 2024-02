1 z 6 Jak mieszka Caroline Derpienski? Stanowski wszystko pokazał

W sobotę 17 lutego na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego ukazało się nowe wideo. Tym razem dziennikarz poświęcił materiał Caroline Derpienski i jej partnerowi. Specjalnie poleciał do Stanów, aby spędzić z celebrytką czas, zobaczyć, jak mieszka i usłyszeć, co ma do powiedzenia.