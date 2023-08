Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów pisze o swoim wypadku. "Ponowne szycie"

Adrian Szymaniak dał się poznać widzom programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jako człowiek z wygórowanymi oczekiwaniami co do wyglądu swojej potencjalnej małżonki. Telewizyjni eksperci sparowali go z Anitą. Choć ich związek przeżywał wyboje, para do dziś jest razem i doczekała się dwójki dzieci.