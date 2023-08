Dramat Adriana trwa. Od wizyty na SOR minął miesiąc

Adrian i Anita z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po programie założyli szczęśliwą rodzinę i regularnie informują na Instagramie, co u nich słychać. Niestety miesiąc temu mieli złe wieści do przekazania – Adrian uległ wypadkowi w wannie, trafił na SOR i do dziś rana nie chce się zagoić.