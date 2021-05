Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w miłosnym uniesieniu. Joanna to już przeszłość

Po jednym z ostatnich wywiadów Adam nie wytrzymał i napisał wprost: "Ja sobie nie życzę, abyś wypowiadała się więcej na mój temat. Ja zakończyłem udział w programie z dniem ostatnich nagrań i nie mam zamiaru czytać i słuchać po prawie 2 latach tych bredni. Ja mam ciekawe i szczęśliwe życie i to jest najważniejsze, i nie wracam do tego, co było kiedyś".