Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada Joannie. "Mam dość tych bredni"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"Joanno! Jeżeli chodzenie do plotkarskich pisemek i portali sprawia ci przyjemność, to proszę bardzo, chodź. Wiedz jedno. Ja sobie nie życzę, abyś wypowiadała się więcej na mój temat " – napisał Adam.

"Ja zakończyłem udział w programie z dniem ostatnich nagrań i nie mam zamiaru czytać i słuchać po prawie 2 latach tych bredni. Ja mam ciekawe i szczęśliwe życie i to jest najważniejsze, i nie wracam do tego, co było kiedyś" – dodał Adam, który po programie szybko znalazł sobie nową ukochaną i wkrótce został ojcem.