Adam ze "Ślubu" już nie jest sam? Pochwalił się zdjęciem

Uczestnik show w wywiadzie dla "Co za tydzień" przyznał, że decyzja o rozstaniu była jednostronna. I przede wszystkim, że Patrycja nagle miała go poinformować o końcu relacji. - Jeżeli chodzi o powód… Górę wzięło Patrycji nastawienie do życia. To, na jakim jest etapie i czego od życia chce i potrzebuje, co ja totalnie rozumiem. Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła - komentował.