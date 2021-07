Dwa lata temu pokonali wszystkich. Teraz aktor będzie zdany na siebie

21-latek kojarzony z serialem "Rodzinka.pl" występował także w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", "Rodzina zastępcza", "Ojciec Mateusz", a ostatnio w serialu "Komisarz mama". Oprócz tego brał udział w "Tańcu z Gwiazdami", był współprowadzącym "The Voice Kids" i "The Voice of Poland", a w 2019 r. wygrał pierwszą edycję "Dance Dance Dance" w parze ze swoją dziewczyną Wiktorią Gąsiewską.