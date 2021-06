Adam z "Sanatorium miłości" pokazał narzeczoną. Internauci życzą parze dużo szczęścia

Jak sam przyznał w 2. edycji programu, po śmierci żony był w takim stresie, że schudł 4 kg. Chociaż nie udało mu się znaleźć drugiej połówki w "Sanatorium", to otworzył się na miłość, a ta znalazła go dzięki nagłej popularności. Jego muzą okazała się młodsza o 5 lat Marta. – Ta kobieta odmieniła mój los. Poznaliśmy się wirtualnie, tak jak robi to teraz większość ludzi, ale szybko umówiliśmy się na prawdziwą randkę. Tak się sobie spodobaliśmy, że 30 grudnia, tuż przed Sylwestrem, oświadczyłem się jej i zostałem przyjęty – powiedział jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem.