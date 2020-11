Adam z "Rolnik szuka żony" zakochany? Wystarczyło jedno zdjęcie

Adam z "Rolnik szuka żony" niemal do końca uchodził w oczach widzów za faworyta Magdy. Od pierwszego odcinka wyróżniał się na tle pozostałych uczestników i w przeciwieństwie do nich doskonale wiedział, na czym polegają praca i życie na wsi. Niestety, rolniczka uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia jej wymagań i z żadnym nie zamierza kontynuować znajomości. Adam musiał pogodzić się z porażką i wrócić do domu. Nie chciał jednak stracić kontaktu z widzami, którzy, jak się okazało, licznie mu kibicowali. Z tego powodu 30-latek postanowił założyć konto na Instagramie.