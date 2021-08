Adam Małysz wspiera żonę. Przychodzi na jej treningi

Izabela Małysz, która do tej pory pozostawała raczej w cieniu męża i zajmowała się wychowywaniem ich córki Karoliny, postanowiła, że nadszedł czas, by zacząć realizować swoje marzenia. Dlatego przyjęła propozycję udziału w show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszyć będzie jej Stefano Terrazzino. Jako że premiera już za pasem, trwają intensywne treningi do programu.