Edyta Zając wpadła z wizytą. Nagrała kocie ruchy Bieniuk

O Edycie Zając po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy w czerwcu 2019 r. wyszło na jaw, że jej mąż, piłkarz Jakub Rzeźniczak, ma nieślubne dziecko. Gdy w 2020 r. Zając podniosła się po rozstaniu i stanęła na nogi, wzięła udział w 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zwyciężyła, co tylko dodało jej skrzydeł.