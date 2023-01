Adam Fidusiewicz w serialu Amazona. Amerykanie komentują "wycięcie" Daniela Olbrychskiego

- Jakość pracy hollywódzkich produkcji jest na najwyższym poziomie - opowiada. - Każdy aktor, bez względu na wielkość roli, dostaje własną przyczepę, w której może czekać i przygotowywać się do swoich scen. A to, co mnie zdziwiło najmocniej, to że po nagraniach podszedł do mnie najważniejszy producent i powiedział: "dziękuję za tę scenę, bardzo ładnie wyszła, cieszę się, że jesteś z nami". I być może to tylko uprzejma formułka, ale taki gest sprawia, że chce ci się pracować. W hollywódzkiej maszynerii filmowej o tym wiedzą.