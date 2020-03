Aaron Tveit ma koronawirusa. Aktor opisał nietypowe objawy

Aaron Tveit to aktor z Broadwayu, znany szerokiej publice z występów w serialu "Plotkara" , czy oscarowym "Les misérables: Nędznicy". Ostatnio pojawiał się w telewizji w "The Code" i na deskach teatru w musicalu "Moulin Rogue", ale gdy 12 marca zamknięto Broadway, Tveit zamknął się w swoim domu. Wtedy jeszcze nie wiedział, że jest nosicielem koronawirusa.

"Jedyne, czego doświadczyłem, to utrata smaku i węchu" – napisał Tveit. Jego zdaniem może to być pomocna wskazówka dla innych osób, które mają nietypowe symptomy i nie wiedzą o zarażeniu.

Aktor podkreślił, że choć przez długi czas żył w niepewności (spędził prawie dwa tygodnie w izolacji, zanim dowiedział się o zarażeniu), to od początku traktował całą sytuację bardzo poważnie. I namawia do tego samego swoich fanów (na Instagramie śledzi go ponad 323 tys. osób), bo może to dotyczyć każdego.