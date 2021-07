Najpierw powiedziały, potem pomyślały. Mina Kochanka bezcenna

Pozostałe szybko podchwyciły temat. - Słuchaj, uroda przemija. I tak kiedyś wszyscy będziemy wyglądać tak samo - skomentowała Julia. Do dyskusji włączyła się również Paulina: - A kto na starość ładnie wygląda? No sorry - dodała. W tym momencie kamera została skierowana na twarz Roberta Kochanka, którego wzrok powiedział nam wiele. Mężczyzna raczej nie był z tego osądu zadowolony.