9-latek uniknął śmierci od rosyjskiej bomby. Oto co powiedział w telewizji

- Może dlatego, że jestem Ukraińcem. A Ukraińcy nie boją się niczego. I dlatego nie boję się niczego. Ja już widziałem wiele. Kiedy jechałem do Buczy, widziałem zniszczone domy. To nie było jak tutaj. Widziałem dziury po kulach. Tam była cerkiew cała podziurawiona kulami. No tak - powiedział chłopiec, któremu Rosjanie odebrali coś więcej niż ulubioną huśtawkę - beztroskie dzieciństwo.