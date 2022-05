Tak mówiono o Morawieckim. Norweska telewizja państwowa zabrała głos

Najpierw zachęcił młodych ludzi, by pisali do swoich norweskich przyjaciół w sprawie podzielenia się nadmiarowym zyskiem, jaki czerpie Norwegia z ropy i gazu po napaści Rosji na Ukrainę. Potem oskarżył ten kraj o czerpanie korzyści z wojny. – To jest również żerowanie, niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje, na wywołanej przez Putina wojnie – powiedział.