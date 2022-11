"40 kontra 20": Kim są uczestniczki drugiej edycji randkowego show TVN7? Jedną z nich widzowie już znają

Katarzyna Konderak to 26 latka z Krakowa. Na co dzień - i to z niemałymi sukcesami - zajmuje się stylizacją paznokci. Ma swoją firmę i centrum szkoleniowe. Znakiem rozpoznawczym tej uczestniczki jest nie tylko ognisty kolor włosów, ale przede wszystkim liczne tatuaże, które pokrywają niemal jej całe ciało.