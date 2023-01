"40 kontra 20": Kasia rozstała się z Tomkiem. Ujawniła kulisy. "Zobaczyłam jego drugą twarz"

- W ciągu dwóch tygodni po programie zamieszkaliśmy razem. Przeprowadziłam się do niego do Łodzi. Jego mama zaproponowała, żebyśmy zamieszkali tymczasowo u niej w domu, a ona przeniesie się do swojej mamy, bo musiała się nią opiekować. I tak jej dom stałby pusty. Płaciłam jego mamie za czynsz i opłaty. Przekonałam się, że Tomek jest zbyt niedojrzały dla mnie. Zobaczyłam jego drugą twarz. Rozczarowałam się. Rozstaliśmy się w normalnej atmosferze. (...) Później na rok przeprowadziłam się z moją mamą do Hiszpanii. Tomek szukał pretekstów, żeby się do mnie odezwać i pisał do mnie. Ostatecznie nie mamy jednak kontaktu - dodała.