"40 kontra 20": Julia nie jest zazdrosna o Bartka? Pomogła konkurentce

Na glampingu atmosfera jest zdecydowanie mniej napięta, niż w willi, jednak powoli wszystko zaczyna się zmieniać. Dotychczas u boku Bartka cały czas znajdowała się Julia. Powoli przestało się to jednak podobać Kamili, która również chciała spędzić z mężczyzną nieco czasu. Udało jej się sprawić, że poszli na randkę we dwoje, w przygotowaniach do której pomogła jej zresztą właśnie Julia. Nie jest zazdrosna?