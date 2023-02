3. stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. "DDTVN" zachęca do górskiej wyprawy

Wciąż pozostają zamknięte szlaki z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów oraz z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, gdyż zeszła tamtędy potężna lawina. Szlaki te to jedne z najchętniej uczęszczanych w Tatrach, w okresie letnim przystępne również dla niedoświadczonych turystów. Jednak zimą nawet tam jest niebezpiecznie.