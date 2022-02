Żyła w lochu przez 8 lat. Opowiada przed kamerami swoją historię

2 marca 1998 r. Natascha pokłóciła się z mamą i poszła do szkoły. Po drodze została zatrzymana przez mężczyznę, który napadł ją, zaciągnął do furgonetki, a następnie przetransportował ją do swojego domu. - Zawinął mnie w koc i zaniósł do piwnicy – przypomina Natascha. Tam, za szafką, ukryte były masywne drzwi do lochu. W drobnej klitce nie było okien, żadnego źródła światła, na początku nie było tam nawet materaca, na którym mogłaby się położyć. W budowanym 4 lata przez Priklopila lochu była tak dokładna izolacja, że nie przedostawał się żaden dźwięk.