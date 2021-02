Zygmunt Miłoszewski odebrał nagrodę i podziękował organizatorkom Strajku Kobiet

- Bardzo dziękuję, że mogłem po raz pierwszy od roku założyć coś innego niż dres i wyjść do ludzi. To jest bardzo fajne i niepolityczne – zaczął, po czym kontynuował: - Ale przede wszystkim dziękuję organizatorkom Strajku Kobiet, które mają przeciwko sobie instytucję państwa, mają przeciwko sobie potęgę Kościoła, mają przeciwko sobie armię szyderców, kpiarzy, "wujków dobra rada", hipokrytów, konformistów, a mimo to nie składają broni i walczą o wolność połowy społeczeństwa, w tym mojej córki. Jest w tym taka cecha, z której zawsze byliśmy dumni w naszej historii. I za to nieskładanie broni bardzo dziękuję.