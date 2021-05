"Zwykli Polacy" zachwyceni Polskim Ładem. "Strzelił nasz PiS w dziesiątkę"

- Jeżeli za tymi wszystkimi ustawami by szło to, że trzeba pracować i to jest dla ludzi pracujących czy mających działalności gospodarcze, to byłoby ok. Ale najgorsze jest to, że z tych planów korzystają ludzie młodzi, którzy kończą szkoły, zaczynają życie od tworzenia rodzin i rodzenia dzieci i stają się osobami w ogóle niepracującymi i to jest dramatem - zauważyła Wodzińska-Burzyńska.