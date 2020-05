Zwyciężczyni "Mam talent" jest w ciąży. Tetiana Halicyna spodziewa się drugiego dziecka

„Mam talent” przez lata wylansowało wielu uzdolnionych artystów. Do programu przychodzili nie tylko wokaliści (dla których niejednokrotnie udział w show był trampoliną do sławy), ale też iluzjoniści, akrobaci, tancerze, artyści wizualni i wielu innych. Choć nie wszyscy na stałe związali się z show-biznesem, wielu skorzystało na popularności i rozwinęło skrzydła. Wielu jest bardzo aktywnych w mediach społecznościowych i to stąd wiadomo, co u nich słychać.