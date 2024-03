Zwrot ws. Ogórek i Ziemkiewicza. "Symboliczna decyzja"

O co chodzi w sprawie Elżbiety Podleśnej, Małgorzaty Ogórek i Rafala Ziemkiewicza?

Przypomnijmy, że sprawa sięga 2019 r. To wtedy w jednym z wydań programów "W Tyle Wizji" padły wypowiedzi zniesławiające Podleśną. Ziemkiewicz i Ogórek sugerowali, że kobieta wykorzystuje zawód psychoterapeutki, żeby namawiać pacjentów do uczestniczenia w antyrządowych protestach. Ziemkiewicz powiedział, że pacjenci Podleśnej zachowują się, "jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione", z kolei Ogórek dodała, że może dochodzić do "manipulowania psychiką ludzką".