Zwolniona z TVP za Jacka Kurskiego. Teraz wraca. Nagrała wiadomość dla widzów

"Z wielkim żalem rozstaję się z firmą, ale nie z dziennikarstwem... Dziękuję za uwagę moim wiernym Widzom, którzy wspierali mnie nie tylko dobrym słowem, ale również przez potrzebną w tej pracy krytykę. (...) W końcu dziękuję wszystkim mi nieprzychylnym. Bez bólu i rozczarowania nie ma doświadczenia i profesjonalizmu. Bez zła nie ma dobra. Pozostaję z wielkim szacunkiem i nadzieją. Do zobaczenia" - pisała wtedy. I faktycznie, "do zobaczenia". Udało się to osiem lat później.