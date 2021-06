Związkowcy napisali skargę do Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o "śmieciówki" w TVP

"TVP nie posiada spółek zależnych, jest to wiedza powszechnie dostępna, więc powoływanie się w skardze na spółki zależne od TVP, świadczy o tym, że skarżący nie znają organizacji i specyfiki działalności TVP. To samo dotyczy nieprawdziwych zarzutów o tym, że TVP optymalizuje koszty unikając opłacania obowiązkowych składek. Wszystkie umowy zawierane przez TVP są oskładkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" – czytamy w oświadczeniu przesłanym do Wirtualnych Mediów.