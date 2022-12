Związek Radziecki: historia prawdziwa. Pogrzeb Lenina i walka o władzę

Nie tracił czasu. Gdy tylko Lenin zmarł, Stalin wiedział już, że jego ciało musi zostać zachowane dla potomnych w charakterze świeckiej relikwii. Aby uprzedzić procesy gnilne, zwłoki zostały błyskawicznie zabezpieczone do momentu opracowania szczegółowej koncepcji jego dalszych pośmiertnych losów. Ostatecznie Lenin wbrew woli jego żony Nadieżdy Krupskiej został zabalsamowany, zwłoki trafiły do specjalnie w tym celu zbudowanego mauzoleum, które odtąd pełniło funkcję najwyższej świątyni komunizmu. Krupska do końca życia unikała tego miejsca, odwiedziła je raz, niedługo przed śmiercią.