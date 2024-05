Żukowski ratuje zwierzęta. "Wyciągam z dziur umierające psy"

Sytuacje, jakie napotkał Żukowski podczas swoich interwencji, są niepojęte w swoim okrucieństwie. - Ratowałem zwierzęta ze schroniska, które było obozem koncentracyjnym dla zwierząt. Widziałem masowe mordy zwierząt. Pomagałem koniom, które ważyły 30 proc. tego, co powinny. Odbierałem psy człowiekowi, który wrzucał szczeniaki do maszyny do mielenia mięsa i karmił nimi inne zwierzęta. Naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w głowie, by coś takiego robić. Przecież to skrajny brak odpowiedzialności, empatii i wyobraźni. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jedno wiem na pewno: człowiek jest najokrutniejszym zwierzęciem na Ziemi - wyznał.