Zrobiło się niezręcznie. Darek fantazjował o przywiązywaniu kobiet do łóżka

Darek z "Sanatorium miłości" od początku nie ukrywał, że pragnie się związać z kobietą chętną na częsty seks. Nie skończyło się jednak na jednym wyznaniu 61-latka, bo Darek co i rusz nawiązuje w rozmowach do spraw łóżkowych. Ostatnio wspomniał o fantazji z przywiązywaniem kobiety do łóżka.