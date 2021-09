Zrobili to w winnicy. Gwiazda produkcji Netfliksa zdradza szczegóły

Jessica Batten była jedną z najpopularniejszych bohaterek premierowego sezony reality-show "Miłość jest ślepa". Dla niewtajemniczonych dodajmy, że uczestnicy przebojowego programu Netfliksa są singlami, którzy pragną, by ktoś pokochał ich nie za to, jak wyglądają, ale za to, kim są. Przez cały okres "randkowania" nie spotykają się twarzą w twarz ze sobą. Najbardziej zdeterminowani bohaterowie programu gotowi są nawet zaręczyć się i podjąć decyzję o ślubie. Zanim jeszcze spojrzą sobie w oczy.