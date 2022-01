"Zostań przy mnie" Netfliksa. Wtórny i nudny. To nie będzie hit [RECENZJA]

Megan (Cush Jumbo) prowadzi ustabilizowane życie u boku narzeczonego i trójki dorastających dzieci. Właśnie szykuje się do ślubu i na swój wieczór panieński. Wracając z przyjęcia, na schodkach przed domem czeka na nią butelka szampana i kartka zaadresowana do niejakiej "Cassie". Okazuje się, że kobieta od kilkunastu lat usiłuje uciec przeszłości, jednak ta wreszcie ją dogania. Jedno spotkanie z przyjaciółką z dawnych lat prowadzi do kolejnego i następnego, zapomniane znajomości i wspomnienia odżywają, a wraz z nimi układają się elementy łamigłówki łączącej Megan/Cassie z serią morderstw popełnianych na młodych mężczyznach w okolicy.