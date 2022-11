Netflix kasuje serial. Fani są oburzeni. Grożą bojkotem platformy

"Przeznaczenie: Saga Winx" to brytyjsko-włoski projekt, który zadebiutował na platformie streamingowej w styczniu ubiegłego roku. Jak to często bywa z produkcjami fantasy Netfliksa (grupa młodych wróżek uczy się panowania nad swoimi magicznymi mocami, odkrywa co to miłość i walczy z potworami, które zagrażają ich istnieniu), recenzje zbierał słabe, ale opinie widzów w większości były pozytywne. I chyba właśnie dzięki nim serial otrzymał od szefów platformy kredyt zaufania i dostał drugi sezon.