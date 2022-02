"Żony Miami": Aneta Glam wściekła jak nigdy wcześniej. Co się stało?

Aneta Glam, Polka mieszkająca w USA, ma wszystko - udane życie prywatne, pieniądze, urodę. Luksusowe wycieczki, drogie dodatki, finezyjne stroje, odmładzające zabiegi, a nawet operacje plastyczne - wszystko, co można dostać, mając fortunę, jest dla niej na wyciągnięcie ręki. Nic dziwnego, że zazwyczaj w programie "Żony Miami" Glam nie ma powodów, by się denerwować. W końcu gdy ma się fundusze, życie idzie jak po maśle. A jednak jest coś, co kobietę mocno irytuje i wytrąca z równowagi. O co chodzi?