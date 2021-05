Żona Marcina Prokopa pozuje topless. Apeluje do fanów

Maria Prokop pozuje topless. Zwróciła się do internautek

Tym razem pokazała zdjęcie, na którym pozuje topless. Maria Prokop była w trakcie ćwiczeń, gdy zrobiono to zdjęcie. Żona prezentera telewizyjnego zwróciła się do fanów. "Kochajcie siebie tak bardzo, jak kochacie własne dzieci, z tym samym szaleństwem, oddaniem, i pasją. Bądźcie dla siebie tak samo czułe, wyrozumiałe, i cierpliwe" - czytamy we wpisie.