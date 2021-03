Jacek Kurski zaprosił słynnego śpiewaka. Jego żona zdradziła powód

W Wielkanoc Telewizja Polska wyemituje koncert zatytułowany "Cud życia". Główną gwiazdą tego wydarzenia będzie Andrea Bocelli, włoski śpiewak, który sprzedał na świecie ponad 75 milionów egzemplarzy swoich płyt i zdobył wiele prestiżowych nagród muzycznych i filmowych. To jeden z tych muzyków, którzy są natychmiast rozpoznawalni. Okazuje się jednak, że Jacek Kurski zaprosił go do Polski nie tylko z racji jego popularności – jak informuje "Fakt" prezesa TVP ujęła także historia narodzin Włocha.