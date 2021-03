Żona Andrzeja Sołtysika ma koronawirusa. Nie przechodzi tego łagodnie

Wszystko wskazuje na to, że przed nami trzecia fala zachorowań na COVID-19. W dniu, w którym rząd ogłosił kolejny lockdown, dowiedzieliśmy się, że z koronawirusem walczy m.in. Andrzej Piaseczny. Artysta nagrał wideo ze szpitala, na którym widać, jak walczy o oddech i jest podłączony do specjalnej aparatury. - Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu, musiałem się znaleźć tutaj - poinformował Piasek.