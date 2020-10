Znowu to zrobiła. Jurorka "Mam talent" w prześwitującym gorsecie

Ostatnio Holden zaprezentowała się w długiej sukni z wielkim dekoltem, który zdaniem wielu widzów był niestosowny, biorąc pod uwagę rodzinny charakter programu "Britain's Got Talent" (brytyjska wersja "Mam talent"). Do Ofcomu (brytyjski organ państwowy kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji) wpłynęło wtedy prawie 300 skarg na strój jurorki. Holden zbyła to śmiechem i w kolejnym odcinku założyła nie mniej kontrowersyjną suknię.