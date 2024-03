Znany ojciec w Polsacie. Syn od teraz w TV Republika

Od grudnia, gdy wybuchła rewolucja w TVP, nieprzerwanie trwa przepływ ludzi. Dawnym pracownikom TVP odmówiono wejścia do siedziby stacji przy Woronicza, część od razu pożegnała się z pracą, niektórzy na oficjalne wypowiedzenie czekali kilka dobrych tygodni. Ostatnie wieści dotyczą Krzysztofa Ziemca czy Marty Kielczyk, którzy po odcięciu sygnału TVP Info i usunięciu dawnych programów informacyjnych, trwali w zawieszeniu. Wielu ich kolegów dołączyło do TV Republika. To m.in. Danuta Holecka, Miłosz Kłeczek, Adrian Borecki czy Michał Rachoń.