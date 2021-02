Znana audycja znika z Trójki. Słuchacze są wściekli

Aż trudno uwierzyć, jak Trójka zmieniła się w niedługim czasie. Jeszcze do początku 2020 r. cieszyła się mianem radia kultowego. Jednak wszystko zmieniło się w momencie, gdy zaczęły się głośne odejścia i zwolnienia dziennikarzy. W marcu ubiegłego roku stację opuścił Wojciech Mann. Za jego przykładem poszli chwilę później także m.in. Marek Niedźwiecki i Piotr Metz. Było to pokłosie afery związanej z ocenzurowaniem piosenki Kazika . W sierpniu zwolniono Kubę Strzyczkowskiego.

Trójka. Kuba Strzyczkowski odwołany. Były minister ocenia: oni budują tubę propagandową

"Sensem audycji było wspólne słuchanie muzyki podczas Pełni Księżyca. Tak to się odbywało przez 15. lat. Nie potrafimy ingerować w ruchy ciał niebieskich, aby dostosować fazy Księżyca do potrzeb obecnego kierownictwa stacji. DJ Luna też jest tutaj bezradny. Dziękujemy za Waszą obecność oraz liczne, motywujące wyrazy wsparcia podczas 168. wspólnych wypraw na Trzecią Stronę Księżyca. Jest nam bardzo przykro, że musimy się rozstać z tak wrażliwymi i oddanymi słuchaczami" – napisali dziennikarze na Facebooku.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryją swojego smutku i wściekłości. "No to teraz będziemy słuchać w radiu Bayer Full. Brawo zarząd", "Tym samym został wbity ostatni gwóźdź do trumny 3jki. Przykre, choć nie powiem, że mnie to dziwi, patrząc na to, jak i co się działo z tą stacją w ostatnich czasach", "Niech mnie ktoś obudzi...To nie może być prawda", "Pierwsze efekty działania nowej rady programowej" – czytamy.