Znamy zwyciężczynię "Top Model". Anja Rubik wyznała jej "brutalną prawdę"

Jedenasta edycja "Top Model" jest zarazem drugą z rzędu, w której o zwycięstwo w finale walczyły same kobiety. W przedostatnim odcinku jury odesłało do domu dwóch ostatnich modeli i transpłciową Adrianę, której do końca kibicowało wielu widzów. Słowo się jednak rzekło i o tytuł kolejnej polskiej "Top Model" mogły walczyć: Michalina Wojciechowska, Natalia Woś i Klaudia Nieścior.