Znalazł się w trudnej sytuacji. Znana aktorka zaoferowała pomoc

Mariusz Czajka z powodu pandemii został bez środków do życia. Aktor nie może grać w teatrze, a ma do spłaty kredyt we frankach. Nieoczekiwanie otrzymał propozycję pracy w innej branży.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mariusz Czajka otrzymał wsparcie od znanej aktorki. (ONS)